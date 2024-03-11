Teknik direktör rakip forvete kafa attı: Görevine son verildi

Serie A'nın 28. haftasında Lecce, evinde Hellas Verona'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip 1-0 mağlup olurken, küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın sonu olaylara sahne oldu.

NE OLMUŞTU?



Mücadelede son düdüğün ardından Lecce'nin teknik direktörü Roberto D'Aversa sahaya girerek Verona'nın forveti Thomas Henry'e kafa attı.

Hakem çıkan olaylard teknik direktör ve futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR ŞEY DEĞİLDİ"

D'Aversa'nın maç sonu yaptığı açıklamalarda, "Maçın son dakikalarında bazı provokasyonların olduğu heyecanlı bir final vardı. Sonra Henry ve ben temasa geçtik, bu hareketi görmek hoş değildi, niyetim herkesi ayırmaktı ama o kışkırtmaya devam etti. Kesinlikle sahaya bir şey için girmedim. Bir oyuncuya kafa atmak önceden planlanmış bir şey değildi. Verona yöneticileriyle zaten konuştum. Bunun için özür dilerim." ifadeleri yer aldı.

LECCE D'AVERSA'NIN GÖREVİNE SON VERDİ

Lecce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan olayların ardından teknik direktör D'Aversa'nın görevden alındığını duyurdu.