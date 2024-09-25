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Teknik direktör Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaştı.

Teknik direktör Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu

’de oynadığı 6 maçta 1 puan toplayarak ligin dibine demir atan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı.

Yeni teknik adam arayışına giren mavi-lacivertliler, teknik direktör ile görüşme gerçekleştirdi.

Demirel ile fikir alışverişi yapan Adana Demirspor, büyük ölçüde anlaşma sağladı.

DEMİREL'DEN AÇIKLAMA

Demirel konu hakkında, “Adana Demirspor ile görüş alışverişi yaptık." şeklinde konuştu. 

Demirel ile mavi-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaştığı kaydedilirken, son karar bekleniyor. 

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