Amatör Lig'de ilginç sezon: Teknik direktör Adalet Duman bir sezonda iki takımı şampiyon yaptı

1'inci Amatör'de sezonun sona ermesiyle Duman bu kez 2'nci Amatör Lig takımlarından Efeler Ovaeymirspor ile anlaştı. Burada da takımın oynadığı tüm maçları kazanması sağlayan Duman, sezonun bitimine bir hafta kala en yakın rakibine 6 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti.



BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI



Duman, "Çocuk yaşlardan beri amatör futbolun içindeyim. Futbola başladığımda nasıl heyecanlıysam şu anda da aynı heyecanla devam ediyorum. Hem futbol oynadığım dönemde hem de antrenörlük yaptığım dönemde büyük sevinçler yaşadım. Ama ilk kez bu sezon 2 takımı aynı sezonda arka arkaya çalıştırma imkanı buldum. 2 takımı bir sezonda şampiyon yapmak benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Futbol hayatımda yüzlerce oyuncunun yetişmesini sağladım. Onlara her zaman kendi kardeşim, arkadaşım ve oğlum gibi gördüm. Bu başarılar tabi ki tek kişilik değil hep birlikte çalışarak yaşanılan bir şey. Bir sezonda 2 şampiyonluk yaşadığım için çok sevinçliyim" dedi.

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