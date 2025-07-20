Teknik direktör Çağdaş Atan hedefini açıkladı: "Umarım başarırız!"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ekip olarak bilgi ve tecrübe açısından en iyi dönemlerini yaşadıklarını belirterek, turuncu-lacivertli takımda önemli başarılar elde etme zamanının geldiğini söyledi.



2000 yılında başladığı futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve Basel'in (İsviçre) de aralarında yer aldığı birçok takımda forma giyen Atan, 2015'te yeşil sahalara veda etmesinin ardından Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer aldıktan sonra teknik direktör olarak ilk deneyimini Alanyaspor'da yaşadı. Daha sonra Kayserispor'un başına geçen Atan'a bu iki takımda çizdiği grafik, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir'in yolunu açtı.



Üçüncü sezonuna başlayacağı RAMS Başakşehir'de hedef yükselten Atan; kariyeri, hedefleri, oyun anlayışı, teknik direktörlükteki gelişimi ve dünya futbolu hakkında sorularını yanıtladı.



"BU SEZON HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"



Çağdaş Atan, yeni sezonda büyük hedefler koyarak önemli başarılar elde etmeleri gerektiğini söyledi.



Geçen sezon yaptıkları hatalardan çok önemli dersler çıkardıklarını belirten Atan, "Geçen seneden tam anlamıyla mutlu değiliz. Çok daha fazla yapabileceğimizi biliyorduk. 1-2 kırılma anı yaşadık. O anlardan daha doğru çıkabilseydik hedeflere ulaşmamamız için hiçbir neden yoktu. Chelsea haricinde her takımla başa baş oynayabilir ve yenebilirdik. Hiç kaybetmememiz gereken takımlara da mağlup olduk. Bir anlık oyuna sadakatsizlik ve teknik direktör kibri sizi bu hedeflerden uzak tutuyor. Bu sezon o hataları kulağımıza küpe olarak koyduk. Hedefleri yavaş yavaş ve kısa vadeli koymak lazım. Bu sezon ligde Avrupa iddiasını kanıtlamak ve zirveye (İlk 4) oynamak isteyen, kupada en sonuna kadar gidebilen, UEFA Konferans Ligi'nde de lig aşamasına kalıp ondan sonra daha büyük hedefler kovalayabilen ve daha ciddi başarılar elde edebilen bir Başakşehir yaratmak istiyoruz. Ligi çok rahat bir şekilde üçüncü bitirip, UEFA Konferans Ligi'nde en azından çeyrek final oynayabilirdik. İçimizde hala geçen sezon yapamadıklarımızın burukluğu var. Bu sezon bunların hepsini telafi etmek istiyoruz. Bu sezon hedeflerimiz büyük. Bir gün Avrupa'da çok ciddi bir başarı yakalayabileceğimi düşünüyorum. Umarım bu, bu sezon ya da en kısa zamanda Başakşehir ile olur." ifadelerini kullandı.



"PİATEK'İN CİDDİ BİR RAKAM KAZANDIRMASINA ÇOK ANLAMLI"



RAMS Başakşehir'i hem rekabet edebilen ve hem de oyuncu satışından önemli bonservis geliri kazanan bir takım haline getirmeyi

amaçladıklarını ifade eden Çağdaş Atan, şu değerlendirmede bulundu:

"Takımın hızını, atletizmini ve kalitesini arttırmaya yönelik üç transfer dönemi geçirdik. Çok uğraş verdik. Takımın geldiği seviyeden çok memnunum. İlk geldiğimizde ligde sprint mesafesi sıralamasında 11'inci ya da 12'nci'yken şu an ilk 3 basamaktayız. Bu, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteren bir istatistik. Geçen sezon ön hattımızda bulunan 3 oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. Krzysztof Piatek gibi oyuncuların hem performanslarını hem de market değerlerini yükseltip satabilmek ve aynı zamanda rekabet edebilmek bizim için çok değerli. Piatek'in kulübümüze ciddi bir rakam kazandırmasına çok anlamlı bakıyorum. Bu satışlara devam edebilmemiz gerekiyor. Ön alanda çok önemli ve farklı profillerde 3 oyuncuyla anlaştık. Transferlerimiz devam edecek. Önceliğimiz 8 numara ve sol kanat transferi. Genç oyuncularımızı da aramıza katmaya çalışıyoruz. Hem akademi hem de A takım oyuncu havuzunu genişletip, Başakşehir'i rekabet edebilen ve satış yapabilen bir kulüp haline getirmeyi amaçlıyoruz. RAMS Başakşehir, çok fazla oyuncu satışı yapmış ve bunlardan büyük gelir elde etmiş bir kulüp. Bu alışkanlığını son 1-2 senedir kaybetmiş gibi gözüküyordu. Bunu tekrar kazandığımız için mutluyuz."



"EN İYİ DÖNEMİMİZİ YAŞIYORUZ"



Atan, ekip olarak bilgi ve tecrübe açısından en iyi dönemlerini yaşadıklarını ve büyük hayallerinin bulunduğunu kaydetti.



Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'de oynattıkları futbolla kendilerini ispat ettiklerini vurgulayan Atan, "Formasyonel anlamda Alanyaspor'da göreve başladığımızda 4-3-3 üzerinde devam ediyorduk. Sezonun sonlarına doğru 3-2-5'e değişim yaşadık. Kayserispor'da 4-3-3, 2-3-5, 3-2-5, 3-1-5-1 veya 3-1-6 gibi formasyonel zenginlikleri kattık. Burada da bunların tamamını uygulamaya devam ediyoruz. Ekip olarak 6 yıllık bir kariyerimiz var. Benim 4-5 senelik yardımcı antrenörlük kariyerim var. Bilgi donanım ve tecrübe olarak en iyi dönemimizi yaşadığımızı söyleyebilirim. Bunu artık daha farklı hedefler başararak ve hayallere koşarak sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.