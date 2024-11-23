Teknik direktöre silahlı saldırıya 13 gözaltı

TFF 3. Lig ekibi Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hastaneye kaldırıldı. Ancak Aka, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu şüphelilerin kente geldiğini tespit etti.



Kent merkezi ve bazı ilçelerde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.