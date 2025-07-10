Teknik direktörle arası bozuldu, Galatasaray'ın eski yıldızını Fenerbahçe istiyor: "Memnun değil"
Yaz transfer dönemini Jhon Duran takviyesiyle açan Fenerbahçe, gözünü Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na dikti.
Yaz transfer döneminin resmen başlamasının ardından, takviyelerini yapan kulüpler için dikkat çeken iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.
Benfica'da forma giyen milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun gelecek sezon Portekiz ekibinde bulunmayacağı öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ, ORKUN'DA SONA GELDİ
Teknik direktör Bruno Lage ile tartıştıktan sonra ayrılık kararı alan Kökçü, Süper Lig'den Beşiktaş'a transfer olmak üzere...
Siyah - beyazlılara imza atmak için çaba gösteren Orkun Kökçü'nün transferi adına kulüpler arasında resmi görüşme başlarken, Beşiktaş'ın sona yaklaştığı öğrenilmişti.
Öte yandan Portekiz basınından ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.
"KEREM AYRILMAK İSTİYOR"
Correio de Manha'nın haberine göre Aktürkoğlu, Benfica'dan ayrılmak istiyor.
Haberin devamında milli futbolcunun teknik direktör Bruno Lage'nin kadrosundaki yerini kaybettiği ve bu durumdan memnun olmadığı ifade edildi.
HOCASIYLA ARASI BOZUK
Orkun Kökçü'nün Lage ile tartıştığı Auckland City maçının ardından hocasıyla arasının asla eskisi gibi olmadığı belirtilen 26 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılacağı kaydedildi.
RUI COSTA SATIŞA ÇIKARDI: 20 MİLYON EURO
Benfica Başkanı Rui Costa'nın kadroda mutlu olmayan oyuncu istemediği ve 20-25 milyon euro bandında bir bedele Kerem Aktürkoğlu'nu satmaya hazır olduğu aktarıldı.
Son dönemde Beşiktaş ile adı anılan oyuncu için siyah - beyazlıların bir girişiminin olmadığı ancak Süper Lig'in bir diğer devi Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.
FENERBAHÇE İSTİYOR
Sarı - lacivertlilerin Dusan Tadic'ten boşalan pozisyonu hem yerli hem de kaliteli bir isimle doldurmak istediği ve Benfica ile temaslara başladığı ifade edildi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonun başında 12 milyon euro bedelle Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Aktürkoğlu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.
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