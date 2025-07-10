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Teknik direktörle arası bozuldu, Galatasaray'ın eski yıldızını Fenerbahçe istiyor: "Memnun değil"

Yaz transfer dönemini Jhon Duran takviyesiyle açan Fenerbahçe, gözünü Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na dikti.

Teknik direktörle arası bozuldu, Galatasaray'ın eski yıldızını Fenerbahçe istiyor: "Memnun değil"

Yaz transfer döneminin resmen başlamasının ardından, takviyelerini yapan kulüpler için dikkat çeken iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.

'da forma giyen milli futbolcular Orkun Kökçü ve 'nun gelecek sezon Portekiz ekibinde bulunmayacağı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ, ORKUN'DA SONA GELDİ

Teknik direktör Bruno Lage ile tartıştıktan sonra ayrılık kararı alan Kökçü, Süper Lig'den Beşiktaş'a transfer olmak üzere...

Siyah - beyazlılara imza atmak için çaba gösteren Orkun Kökçü'nün transferi adına kulüpler arasında resmi görüşme başlarken, Beşiktaş'ın sona yaklaştığı öğrenilmişti.

Teknik direktörle arası bozuldu, Galatasaray'ın eski yıldızını Fenerbahçe istiyor: "Memnun değil" - 1

Öte yandan Portekiz basınından ise ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

"KEREM AYRILMAK İSTİYOR"

Correio de Manha'nın haberine göre Aktürkoğlu, 'dan ayrılmak istiyor.

Haberin devamında milli futbolcunun teknik direktör Bruno Lage'nin kadrosundaki yerini kaybettiği ve bu durumdan memnun olmadığı ifade edildi.

HOCASIYLA ARASI BOZUK

Orkun Kökçü'nün Lage ile tartıştığı Auckland City maçının ardından hocasıyla arasının asla eskisi gibi olmadığı belirtilen 26 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılacağı kaydedildi.

Teknik direktörle arası bozuldu, Galatasaray'ın eski yıldızını Fenerbahçe istiyor: "Memnun değil" - 2

RUI COSTA SATIŞA ÇIKARDI: 20 MİLYON EURO

Başkanı Rui Costa'nın kadroda mutlu olmayan oyuncu istemediği ve 20-25 milyon euro bandında bir bedele 'nu satmaya hazır olduğu aktarıldı.

Son dönemde Beşiktaş ile adı anılan oyuncu için siyah - beyazlıların bir girişiminin olmadığı ancak Süper Lig'in bir diğer devi 'nin devreye girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE İSTİYOR

Sarı - lacivertlilerin Dusan Tadic'ten boşalan pozisyonu hem yerli hem de kaliteli bir isimle doldurmak istediği ve Benfica ile temaslara başladığı ifade edildi.

Teknik direktörle arası bozuldu, Galatasaray'ın eski yıldızını Fenerbahçe istiyor: "Memnun değil" - 3

PERFORMANSI

Geride kalan sezonun başında 12 milyon euro bedelle 'dan 'ya imza atan Aktürkoğlu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

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