Teknik direktörler derbiyi değerlendirdi: "Takım halinde hareket ederse maçı kazanır"

Teknik direktörler Hamza Hamzaoğlu ve Hikmet Karaman, Süper Lig'deki Galatasaray-Trabzonspor derbisini NTV'ye değerlendirdi.



Hamzaoğlu, “İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Fatih hocayla Trabzonspor’un iyiye doğru bir gidişi var. Bu isteği, arzusu ve aidiyet duygusu takıma yansıyor. Galatasaray’a baktığımızda 3 sezondan beri başarılı geliyor. Her sezon kadrosunu güçlendirdi. Sonucu belirleyecek olan şey, Galatasaraylı oyuncuların oyunu. Galatasaray bireysel anlamda Trabzonspor’a göre daha favori gözüküyor. Galatasaray maça iyi konsantre olur ve takım halinde hareket ederse maçı kazanacaktır. Trabzonspor’un konsantrasyonu da zorlayacaktır.” diye konuştu.

"KENDİ SAHASINDA OYNUYOR AVANTAJLI"



Karaman ise derbiye ilişkin, “İkisinin Süper Lig’deki performansları birbirine denk, kadroları eşit olmasa dahi. Fatih hoca mevcut kadroyu teknik ekip, teknik direktör ve taraftar dokunuşuyla şu anda ikinci olması çok önemli. Şu anda bir çalışma var. Bunu oyuncularına yansıtmış. Alanyaspor-Galatasaray maçına baktığımızda Galatasaray zaman zaman vasat oynayabiliyor ama önemli oyuncularıyla maçı kendine çevirebiliyor. Trabzonspor’un bir Fenerbahçe deplasmanı var. Burada iki teknik direktörün performansı ve maç analizi çok önemli. Galatasaray kendi sahasında oynuyor avantajlı. Osimhen başladı, Icardi’yi hamle oyuncusu yapıyorsun. Her türlü hamle yapabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.