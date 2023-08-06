Teknik direktörlük için 3 aday: Yılmaz Vural, Samet Aybaba ve Hamza Hamzaoğlu

TFF 2. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayıp yeni sezonda direkt şampiyon olacak bir takım kurmayı hedefleyen Bucaspor 1928, henüz çözülmeyen teknik direktörlük düğümü konusunda 3 ünlü ismi listeye aldı.



İlk etapta Altınordu'dan ayrılan Ufuk Kahraman, ardından Manisa FK'dan ayrılan Yalçın Koşukavak'la imza aşamasına gelip vazgeçen Buca temsilcisi, ünlü teknik adamlar Yılmaz Vural, Samet Aybaba ve Hamza Hamzaoğlu'na teklif götürdü.



Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik direktörü olan Vural, kariyerinde Galatasaray'ı şampiyon yapan Hamzaoğlu ve Beşiktaş'ta da görev yapıp, Süper Lig'de olduğu 2010-2011 sezonunda Bucaspor'u çalıştıran Aybaba üçlüsünden biri ikna edilmeye çalışılıyor.



Antrenmanlarını haftalardır tesislerinde sürdüren Bucaspor 1928, transferde daha önce Göztepe'den ayrılan yıldız kanat oyuncusu Yasin Öztekin'e imza attırmıştı.