Teknik direktörü cezalandıran başkan, takımın başına geçti

İsviçre ekiplerinden Mario Balotelli'nin de formasını giydiği FC Sion'da işler yolunda gitmiyor. Kırmızı beyazlılar bu sezon 12 maçta 7 yenilgi yaşarken, 3 kez galip geldi.



İsviçre Süper Ligi'nde 10 takımlı sıralamada 22 puanla averajla 9. sırada bulunan Sion'da taraftarlar hem kulübe hem takıma tepkiler gösteriyor. Son oynanan ve 4-0 kaybedilen St. Gallen maçında taraftarlar Balotelli'nin formasını yaktı.

Başkan Christian Constantin, teknik direktör Fabio Celestini'yi cezalandırdı.



FC Sion Başkanı Christian Constantin, takımdaki 6 maçında 2 beraberlik 4 yenilgi sonrası teknik direktör Fabio Celestini'yi cezalandırdı. Constantin, teknik direktöre 1 maç ceza verdi.



FC Sion bu kadarı internet sitesinde duyururken, FC Lugano maçında takımın başında başkan Christian Constantin'in olacağı bildirildi.