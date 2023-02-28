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Teknik direktörü cezalandıran başkan, takımın başına geçti

FC Sion'da kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Fabio Celestini'yi bir maçlığına cezalandıran kulüp başkanı Christian Constantin, takımın sıradaki maçında yedek kulübesinde olacak.

Teknik direktörü cezalandıran başkan, takımın başına geçti

ekiplerinden Mario Balotelli'nin de formasını giydiği FC Sion'da işler yolunda gitmiyor. Kırmızı beyazlılar bu sezon 12 maçta 7 yenilgi yaşarken, 3 kez galip geldi.

İsviçre Süper Ligi'nde 10 takımlı sıralamada 22 puanla averajla 9. sırada bulunan Sion'da taraftarlar hem kulübe hem takıma tepkiler gösteriyor. Son oynanan ve 4-0 kaybedilen St. Gallen maçında taraftarlar Balotelli'nin formasını yaktı.

Başkan Christian Constantin, teknik direktör Fabio Celestini'yi cezalandırdı.

FC Sion Başkanı Christian Constantin, takımdaki 6 maçında 2 beraberlik 4 yenilgi sonrası teknik direktör Fabio Celestini'yi cezalandırdı. Constantin, teknik direktöre 1 maç ceza verdi.

FC Sion bu kadarı internet sitesinde duyururken, FC Lugano maçında takımın başında başkan Christian Constantin'in olacağı bildirildi.

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