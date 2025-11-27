Televizyona yansımadı: Fenerbahçeli taraftarlar, maç bitmeden o pankartı açtı
27.11.2025 23:11
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Ferencvaros'u konuk ettiği maçta taraftarların açtığı pankart dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi lig etabı 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros kozlarını paylaştı.
Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken sarı-lacivertli taraftarların açtığı pankart dikkat çekti.
Karşılaşmada henüz bitiş düdüğü gelmemişken, son dakikalara girildiğinde kale arkasındaki tribünde hareketlilik yaşandı.
“BURASI SENİN SAVAŞ ALANIN”
Sarı-lacivertli taraftarlar, "Burası senin savaş alanın. Ona sahip çık!" yazılı pankartı açtı.
Fenerbahçeli taraftarların Ferencvaros maçında açtığı pankart.
GALATASARAY MESAJI
Pankartta Süper Lig'deki Galatasaray derbisinin oynanacağı 01.01.2025 tarihi ve kum saati de yer aldı.