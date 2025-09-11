Televizyonda izleyip hayalini kurdu: Milli takım için mücadele ediyor

Doğuştan sağ bacağı diz altından ampute Eyüp Alparslan, 12 yaşında geçirdiği ameliyatın ardından protez bacak kullanmaya başladı.



Yaşadığı mahalledeki arkadaşlarıyla top oynayarak futbol tutkusunu kazanan Alparslan, lise yıllarında Ampute Futbol Milli Takımı'nın maçlarını ilgiyle takip etti.



Alparslan, ağabeylerinin aldığı başarılı sonuçlardan etkilenerek milli forma giymeyi hedefine koydu.



ODTÜ Spor Kulübüne sosyal medya üzerinden başvuruda bulunarak seçmelere kabul edilen Eyüp Alparslan, bir süre sonra Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübüne transfer oldu.



Daha önce milli takımın farklı yaş gruplarında oynayan Alparslan, bu yıl ilk kez Ampute Futbol Milli Takımı'nda kanat oyuncusu olarak forma şansı buldu.



Alparslan, Trabzon'da 12 Eylül'de başlayacak Uluslar A Ligi öncesi kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı ile antrenmanlarını Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.



"TAKIMDAKİ OYUNCULARIN AYAĞI YOK DİYE ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM"



Alparslan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kadrosundan çok etkilendiğini, bu takımda yer alabilmeyi kendisine bir hedef olarak koyduğunu söyledi.



Ampute olmayan arkadaşlarıyla uzun yıllar futbol oynadığını dile getiren Alparslan, şöyle devam etti:



"Ben hep futbol oynuyordum ama iki ayaklı arkadaşlarımla, normal insanlarla oynuyordum. Normal insanlarla oynadığım zaman ampute futbolu hiç bilmiyordum. Ankara'da ampute futbolcularla oynadığım zaman takımdaki oyuncuların ayağı yok diye çok üzülmüştüm. Onlara sert girmemeye, korumaya çalışıyordum. İlk antrenmanım o kadar kötü geçmişti ki futbolu bırakmayı bile düşünmüştüm. Sonrasında eve gittim ve teyzem bir kere daha denememi söyledi. İkinci günüm çok güzel geçti. Ondan sonra 6 yıldır profesyonel olarak futbol oynuyorum."



"HER TÜRK GENCİNİN İSTEDİĞİ BİR ŞEYDİR"



Alparslan, milli takımda olduğu için gurur duyduğunu dile getirerek, "Milli takıma girmek, her Türk gencinin istediği bir şeydir çünkü milli takım çok önemli bir yer. Futbol oynayan bir insanın gelebileceği en yüksek mertebedir." ifadesini kullandı.



Ampute olması nedeniyle babasının bir süre futbol oynamasını istemediğini anlatan Alparslan, "Beni korumaya çalışıyorlardı. Milli takıma seçildiğim gün babam beni aradı ve ağlamaklı bir sesle 'Ben çok özür diliyorum senden. Bu kadar iyi işlerin peşinde olduğunu bilmiyordum, seninle gurur duyuyorum bizi gururlandırmaya devam et' dedi. O gün ailemden bunları duymak benim için en güzel şeydi." diye konuştu.



"GURURLUYUM VE MUTLUYUM"



Milli takımda kariyerine başarılı sonuçlarla devam etmek istediğini vurgulayan Eyüp Alparslan, şunları kaydetti:



"Şu an milli takımdayız, sayısız arkadaşlarımız var. Bizi seven çok insan var. Gururluyum ve mutluyum çok şükür. Hedefim öncelikle 12 ve 14 Eylül'de Uluslar Ligi'ni başarılı olarak geçirdikten ve şampiyon olduktan sonra önümüzde Dünya Kupası var. 2026'da Kosta Rika'da oynayacağız. Dünya Kupası'nı ve Avrupa Ligi Kupası'nı alıp inşallah kariyerime kupalarla devam etmek istiyorum."