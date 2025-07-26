Teminat verildi ve ödeme planı tamamlandı: Osimhen'den 4 yıllık imza!

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde artık imzaların atılmasını bekliyor. Napoli'ye belgeleri gönderen sarı kırmızılılar, rekor transferi açıklamaya hazırlanıyor.



Uzun süren pazalıkların ardından 75 milyon euroluk bonservis bedeli için ödeme planı ve teminat konusunda Napoli ile anlaşan Galatasaray, İtalyan kulübüne imzalaması gereken belgeleri sundu.



HAFTA SONU RESMİLEŞECEK: 4 YILLIK İMZA



Dünyaca ünlü yıldızı takımda tutma amacıyla mali şartları zorlayan yönetim, transfer duyurusunu bugün ya da yarın yapmayı hedefliyor.



Nijeryalı golcüyle de anlaşma sağlayan Galatasaray, Osimhen ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Osimhen, 41 maçta attığı 37 golle Mario Jardel'in 24 yıllık rekorunu kırarak, Türk futbol tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı olmuştu.