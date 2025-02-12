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Temsilcilerimiz sahaya çıkıyor: Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu, yarın oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, son 16 turuna kalabilmek için mücadele verecek.

Temsilcilerimiz sahaya çıkıyor: Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları yarın oynanacak.

TEMSİLCİLERİMİZ SAHAYA ÇIKIYOR

Organizasyondaki Türk temsilcilerinden , saat 20.45'te Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek.

ise TSİ 23.00'da Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

20.45 Fenerbahçe - Anderlecht
20.45 Ferencvaros - Viktoria Plzen
20.45 Midtjylland - Real Sociedad
20.45 Union SG - Ajax
23.00 Galatasaray - AZ Alkmaar
23.00 PAOK - FCSB
23.00 Porto - Roma
23.00 Twente - Bodo/Glimt

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