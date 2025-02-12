Temsilcilerimiz sahaya çıkıyor: Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu, yarın oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, son 16 turuna kalabilmek için mücadele verecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları yarın oynanacak.
TEMSİLCİLERİMİZ SAHAYA ÇIKIYOR
Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, saat 20.45'te Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek.
Galatasaray ise TSİ 23.00'da Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.
Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat Perşembe günü yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:
20.45 Fenerbahçe - Anderlecht
20.45 Ferencvaros - Viktoria Plzen
20.45 Midtjylland - Real Sociedad
20.45 Union SG - Ajax
23.00 Galatasaray - AZ Alkmaar
23.00 PAOK - FCSB
23.00 Porto - Roma
23.00 Twente - Bodo/Glimt
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