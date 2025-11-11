Tenis dünyasında trajedi: İki seyirci maçı beklerken hayatını kaybetti

Teniste sezonun en önemli turnuvalarından biri olan ATP Finals, 9 Kasım Pazar günü başladı.

Turnuvanın ikinci günü olan 10 Kasım'da büyük bir trajedi yaşandı.

Lorenzo Musetti ve Taylor Fritz arasındaki mücadeleyi izlemek amacıyla korta gelen 70 ve 78 yaşındaki iki seyircinin günün farklı bölümlerinde kalbi durdu.

Musetti ve Fritz arasındaki mücadele ertelenirken kalbi duran hastalardan kötü haber geldi. İki seyirci de hayatını kaybetti.

İtalya Tenis ve Padel Federasyonu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Federasyonun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Federasyon olarak dün ATP Finalleri'ni izlemek amacıyla korta gelen ve hayatını kaybeden iki seyircimize başsağlığı diliyoruz. Kortta yer alan tüm sağlık personellerimiz olaya ivedilikle müdahale etmiş ve mümkün olan ilk yardımı yapmışlardır. İki seyircimiz de sevk edildikleri hastanede hayatlarını kaybetmiştir.”