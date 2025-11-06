Tepkilerin hedefindeki Orkun Kökçü sessizliğini bozdu

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Milli futbolcu kırmızı kart nedeniyle takımını zor durumda bıraktığını ve hata yaptığını ifade etti.



Kökçü'nün açıklamalarından öne çıkanlar:



"Birkaç gündür yaşananları içimde tartmak ve kendimle başa başa kalmak istedim. Beşiktaş formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, milyonların sorumluluğunu taşımak demektir. Bu bilinçle, yaşananlardan sonra hemen konuşmak yerine önce düşünmeyi tercih ettim.

Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Ancak aynı zamanda biliyorum ki futbol kolektif bir oyundur ve sonuçlar birçok faktörün birleşimidir. O gün bizim adımıza talihsizliklerin üst üste geldiği bir karşılaşmaydı. Elbette konuşulacak çok nokta var, örneğin o ana kadar sahada nasıl üstün bir oyun sergilediğimiz... Bu da aslında istediğimizde neler yapabileceğimizi gösteren güçlü bir işaretti. Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor. Bu da bana önemli bir hatırlatma oldu.

Hepimiz zorr bir dönemden geçtiğimizin farkındayız ama biz büyük bir aileyiz ve sorunlarımızı da bu ailenin içinde birlikte çözmeyi biliriz. Dışarıdan gelen seslere kulak asmadan, kendi içimizdeki bağa, birliğe ve inanca sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de, bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım.

Destek veren, eleştiren ve bu camianın büyüklüğünü bana bir kez daha hissettiren herkese teşekkür ederim."



NE OLMUŞTU?



Beşiktaş'a büyük umutlar ve 30 milyon euro maliyetle imza atan Orkun Kökçü tepkilerinde odağındaydı.



10 numarayı giyen ve kaptanlık yapan milli futbolcu 15 maçta gol atamamış ve iki kırmızı kart görmüştü.