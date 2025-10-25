Tepkilerin odağındaki Mert Günok sessizliğini bozdu: "Bulunduğum mevkiye yakışmayacak bir hareket sergilemedim"

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, kariyerinin en zorlu günlerini geçiriyor.

Siyah beyazlıların Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-1'lik yenilgide ise fatura 36 yaşındaki eldivene kesildi. Tribünler milli futbolcuyu ıslıkladı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hafta içinde Konyaspor ile oynanan erteleme maçında kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim ederken, Mert Günok yedeğe çekildi.

"OYNANAN ARKADAŞIMI DESTEKLEYECEĞİM"



Yaşananların ardından bir mesaj yayınlayan ve "Bulunduğum mevkiye yakışmayacak bir hareket sergilemedim." diyen Günok şu ifadeleri kullandı:



"Kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Teknik ve yönetimsel kararlar karşısında yorum yapmadım. Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp, oynamadığım zaman da oynanan arkadaşımı destekleyeceğim."