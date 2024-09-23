Ter Stegen'den Barcelona'ya kötü haber

Barcelona'da Villarreal maçının 45+3. dakikasında sakatlanarak yerini Inaki Pena'ya bırakan Marc Ter Stegen'in sağlık durumu belli oldu.

Katalan ekibin kaptanı Marc Ter Stegen, yapılan kontrollerin ardından sağ dizindeki patella tendonunda kopma olduğu tespit edildi.

Alman kalecinin bugün ameliyat olacağı, yerini ise Inaki Pena'nın alacağı kaydedildi.

Bu sezon resmi maçların tümüne ilk 11 başlayan Ter Stegen, Villarreal karşısında Barcelona formasıyla 289. maçına çıkmıştı.

Deneyimli filebekçi Antoni Ramallets'i geride bırakarak Barcelona'da tüm zamanların en çok maça çıkan kalecisi listesinde üçüncü sıraya yükselmişti.