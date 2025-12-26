Tesisleri gezdirdiler, Galatasaray genç yıldızı ikna etmeye çalışıyor

Galatasaray, Mönchengladbach altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Can Armando Güner'in yanı sıra, Hoffenheim'dan 21 yaşındaki Umut Tohumcu'yu kadrosuna katmak istiyor.



Güner ve ailesine Kemerburgaz Tesisleri'ni gezdiren yönetim oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.



Her iki kanatta da oynayabilen Güner, Arjantin U17 milli takımının da formasını giyiyor.



TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYAMAYACAKLAR



Orta sahada görev yapan Umut Tohumcu ise sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.



2 futbolcu da Türk statüsünde oynayamayacak, ancak kurala göre; kulüpler 2002 ve sonrası doğumlu 2 yabancı futbolcuyu kontenjana dahil edebiliyor.