Tevfik Yamantürk: Yol kazası yapmazsak şampiyon oluruz

Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu’nda yapılıyor.

Toplantıda konuşan Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, "Takımımız keyif veriyor.Değerli rakiplerimizi de izliyorum. Üslubumu bağışlayın; motor gaz yemiyor, yürümüyorlar. Yol kazası yapmazsak şampiyon oluruz" diye konuştu.

“BU PARALARIN PEŞİNE DÜŞMENİZ LAZIM”



Geçmiş yönetimin mali açıdan kulübe verdiği zararlardan bahseden Yamantürk, "Okul takımında oynatmayacağımız adamları o performanslarla Beşiktaş'a milyon euro'larla aldılar. Ondan sonra çekip gittiler. Ama faturayı camia ödüyor. İstanbulspor'dan alınan genç bir futbolcu vardı, ismini bile hatırlamıyorum. Valerien Ismael döneminde Alanyaspor maçında 35-40 metreden faul yaptı. 'Eyvah bu gol olursa maç gider' dedim. Gol oldu, atıldı. Maç gitti. Koskoca Beşiktaş takımının antrenörü Ismael, hakeme bitir diye işaret yapıyor. Hepsini geçtim futbolcu ortada yok ama futbolcuya 2.5 milyon euro ödediler, yüzde ellisine. Kendi paranızla neden ödemiyorsunuz, Beşiktaş'ın parasıyla ödüyorsunuz. Böyle bir hakkınız yok. Ondan sonra da çekip gidiyorsunuz. Buna kimsenin hakkı yok. Var mı böyle bir yeryüzü düzeni. Başkanımıza da söyledim, bu paraların peşine düşmeniz lazım diye" açıklamalarında bulundu.

