Texans, Jaguars'ı Fairbairn'in yaklaşık 45 metreden attığı saha golüyle devirdi

NFL 2026 sezonunun uluslararası serisi kapsamında İngiltere'de oynanan nefes kesen mücadelede Houston Texans, Jacksonville Jaguars'ı 34-31 mağlup etti. Wembley Stadyumu'nu dolduran binlerce futbolsever, son yılların en dramatik NFL finallerinden birine tanıklık etti.

Maçın kaderini, bitiş düdüğü çalarken sahneye çıkan Houston kicker'ı (Amerikan futbolunda takımın topa sadece ayakla vurmakla görevli olan özel bir oyuncu pozisyonu) Ka'imi Fairbairn belirledi.

Skor 31-31 eşitlikle devam ederken Fairbairn, 49 yard (yaklaşık 45 metre) uzaklıktan attığı muhteşem saha golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Houston Texans, uluslararası arenada kritik bir galibiyet alarak moral depoladı. Jacksonville Jaguars ise büyük bölümünü önde götürdüğü maçı son saniye golüyle kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadı.