TFF 1. Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi geçen sene 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilmişti. Bu yılın fikstür çekim tarihi ise henüz net değil. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.



TFF 1. LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek.



İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.



Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.



Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

