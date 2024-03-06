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TFF 2. ve 3. Lig maçları hangi kanaldan, nasıl izlenir?

Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları, 3 sezon daha beIN Sports'ta olacak. Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek 3 sezonu kapsayan yayın haklarını, mevcut yayıncı beIN Media Group aldı. Futbolseverler şimdi ise TFF 2. ve 3. Lig maçlarının yayın platformunu merak ediyor. Peki, TFF 2. ve 3. Lig maçları hangi kanaldan, nasıl izlenir?

TFF 2. ve 3. Lig maçları hangi kanaldan, nasıl izlenir?

2. ve 3. Lig maçları federasyonun YouTube kanalından canlı yayımlanacak. Türkiye Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig maçlarının kurumsal YouTube hesabından canlı yayımlanmaya başlayacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, ilk canlı test yayınının Kastamonu Gazi Stadyumu'nda 6 Mart'ta saat 14.00'te oynanacak GMG Kastamonuspor-Sarıyer maçı olacağı belirtildi.

Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2 ve 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayımlanmasıyla, bu liglerdeki maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca tüm dünyadaki futbolseverlerin yetenekli futbolcuları da izleme fırsatı bulmasının hedeflendiği kaydedildi.

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