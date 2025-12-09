TFF açıkladı, 22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
09.12.2025 11:59
Son Güncelleme: 09.12.2025 12:12
NTV - Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2'si üst klasman olmak üzere 22 hakem ve 27 futbolcuyu daha PFDK'ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturmasında daha önce sevk edilen 152 hakemin yanı sıra yeni belgelerle birlikte 22 hakem daha PFDK'ya sevk edildi.
Ayrıca bahis soruşturması kapsamında daha önce PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde tek bir kere bahis hareketi görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan 27'si de tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Soruşturması devam eden 20 futbolcu için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cevap bekleniyor.
PFDK'YA SEVK EDİLEN HAKEMLER
1- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KARAATAY’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- Klasman Yardımcı Hakemi BARIŞ SUN’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- Klasman Hakemi BEDİRHAN YİĞİTBAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- Klasman Yardımcı Hakemi BERKAY SALMAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- Klasman Hakemi CİHAN ÖLMEZ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi DENİZ CANER ÖZARAL’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- Klasman Yardımcı Hakemi FAİK SANCAKTUTAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH GEMİCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- Üst Klasman Hakemi FEVZİ ERDEM ALBAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- Klasman Hakemi FURKAN ARIOĞUL’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
11- Üst Klasman Hakemi FURKAN AKSUOĞLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
12- Klasman Hakemi HAKAN ERGİN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
13- Klasman Hakemi HALİL İBRAHİM BALSATAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
14- Klasman Hakemi KEMAL DİZDAR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
15- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ÖZGÜR İŞBİLEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
16- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA GÜÇER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
17- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN OĞURLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
18- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK SAĞIR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
19- Klasman Hakemi TOLGA AKBABA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
20- Klasman Hakemi TOLGA TUNA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
21- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN MERT KARAHAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
22- Klasman Yardımcı Hakemi YİĞİT ÇAM’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 152 hakemi "bahis oynaması" nedeniyle PFDK'ya sevk etmişti.
PFDK'YA SEVK EDİLEN FUTBOLCULAR
ABDULCEBRAİL AKBULUT DÜZCE CAM DÜZCESPOR
AHMED KAĞAN GÜRBÜZ AMASYASPOR FK
ARİF RIŞVANOĞLU YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ
BERAT BADAK BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
BERKE ÇELİK MDGRUP OSMANİYESPOR
BİLAL GÜVEN NİĞDE BELEDİYESİ SPOR
BUĞRA ÇİÇEK BUCASPOR 1928
BURAK TOLUNAY SEKİN MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
CENGİZ ALP KÖSEER İKAS EYÜPSPOR
EMİN KAAN ARSLAN BULVARSPOR
EMİN YAKUP OKTAY OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş.
EMİRHAN SEFA ÖZ ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
EMRE NİZAM GİRESUNSPOR
GÖKDENİZ BAYRAKDAR SİPAY BODRUM FK
HÜSEYİN EMİR İKİZ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
KAAN MERT VARDAR GALATA SPOR KULÜBÜ
KEREM YORULMAZ KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.
MEHMET MUSTAFA ÇOLAK EDİRNESPOR
ÖMER FARUK ÇALIŞKAN İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
RAMAZAN KARAKURT AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
TAHA BATUHAN YAYIKCI BURSASPOR
TARIK YUSUF KARAKAYA BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
TUĞRA AYGÜN ERGÜN BANDIRMA SPOR
ULAŞ OKTAY YILDIZ BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
YASİN BAŞAYTAÇ GMG KASTAMONUSPOR
YUSUF SERTKAYA SİPAY BODRUM FK
YUSUF TURSUN SULTAN SU İNEGÖLSPOR
FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASINDA SON DURUM
Genişletilen futbolda bahis soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı.
Aralarında hakem, yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Tutuklanan isimler:
1-Emrah Çelik
2-Yunus Emre Tekoğul
3-Metehan Baltacı
4-İzzet Furkan Malak
5-Bartu Kaya
6-Murat Sancak
7-Orkun Özdemir
8-Kadir Kaan Yurdakul
9-Faruk Can Genç
10-Alessane Ndao
11-Mert Hakan Yandaş
12-Ersen Dikmen
13-Kerem Yusuf Sirkeci
14-Emircan Çiçek
15-Ahmet Okatan
16-Gürhan Sünmez
17-Mehmet Emin Katipoğlu
18-Volkan Erten
19-Şahin Kaya
20-Ümit Kaya