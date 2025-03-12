TFF açıkladı: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. hafta maçlarının programı duyuruldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi, 30. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.



Süper Lig'in 29 ve 30. hafta programı şöyle:



29. HAFTA



28 Mart Cuma:



16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)



16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)



29 Mart Cumartesi:



13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)



16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)



20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)



31 Mart Pazartesi:



20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)



30. HAFTA



4 Nisan Cuma:



20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)



5 Nisan Cumartesi:



13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)



16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)



6 Nisan Pazar:



13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)



16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)



19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)



7 Nisan Pazartesi:



20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)



20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)