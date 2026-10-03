TFF açıkladı, iki futbolcu A Milli Takım kampından ayrıldı
03.10.2026 13:06
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, son olarak Belçika maçında forma giymişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki futbolcunun izinli olarak A Milli Takım kampından ayrıldığını açıkladı.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında İtalya deplasmanına çıkacak.
Ay-yıldızlılarda 5 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
TFF, Belçika maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper'İn izinli olarak kamptan ayrıldığını açıkladı.
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, millilerin Uluslar Ligi'ndeki tüm maçlarında süre aldı.
Federasyonun açıklaması şöyle:
"UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan Belçika-Türkiye maçında gördükleri sarı kartın ardından 5 Ekim'deki İtalya-Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."