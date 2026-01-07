TFF açıkladı, Mehmet Altıparmak ve Mustafa Alper Avcı dahil 108 teknik sorumlu bahisten sevk edildi
07.01.2026 15:48
Son Güncelleme: 07.01.2026 15:55
NTV - Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 108 teknik sorumlunun bahis nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
Sevk edilen isimler arasında Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ve teknik direktör Mustafa Alper Avcı da yer aldı.
İşte TFF'den yapılan açıklama ve sevk edilen isimler:
Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.