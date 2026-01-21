TFF açıkladı, Süper Lig fikstüründe tarih değişikliği ve erteleme kararı
21.01.2026 17:06
Son Güncelleme: 21.01.2026 17:34
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada 27. hafta maçlarıyla ilgili dikkat çeken bir değişikliğe gidildiği belirtildi.
TFF, Süper Lig'de 27. hafta müsabakalarının tarihlerinde değişiklik yapılacağını açıkladı.
A Milli Takım'ın play-off maçları öncesinde 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanması planlanan maçların tarihlerinin 17, 18 ve 19 Mart olarak olarak değiştirildiği belirtildi.
Ayrıca Avrupa arenasında mücadele eden takımların son 16 turuna kalması halinde o ekiplerin 27. hafta maçlarının erteleneceği duyuruldu.
Riva'daki TFF binası.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"A Milli Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir.
Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri yarı final maçında 26 Mart Perşembe günü Romanya'yı konuk edecek.
AVRUPA'DA ÜÇ TAKIM MÜCADELE EDİYOR
Türkiye'yi Avrupa arenasında güncel olarak üç takım temsil ediyor.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Samsunspor ise Konferans Ligi'nde mücadele ediyor.
Üç temsilcinin adını son 16 turuna yazdırması halinde Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı maçlar ileri bir tarihe ertelenecek.