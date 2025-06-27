TFF açıkladı: Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihi belli oldu

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray şampiyonluğuyla tamamlanan Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu için TFF'den bir açıklama yayımlandı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden yapılan açıklamada yeni sezonun fikstür çekim tarihinin 4 Temmuz olarak belirlendiği kaydedildi.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak."