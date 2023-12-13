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TFF AÇIKLADI: Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? ZTK maç tarihleri değişti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Maçlar 2024 Ocak ayında tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te oynanacak maçların tarihinde değişikliğe gidildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman?

TFF AÇIKLADI: Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? ZTK maç tarihleri değişti

'nda son 32 takımın yer alacağı 5. Tur kura çekimi geride kaldı. Kuraya tur atlayan 28 takımın dışında geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Avrupa vizesi alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da yer aldı. Öte yandan maçlar tarafından ileri bir tarihe alındı.

ZTK 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Federasyonu, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının 16, 17 ve 18 Ocak 2024'e alındığını açıkladı.

ZTK 5. TUR EŞLEŞMELERİ

EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor

Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor

Gaziantepspor- Bodrum FK

Beşiktaş - Eyüpspor

Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor

Fenerbahçe - Adanaspor AŞ

Trabzonspor - Manisa FK

Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor

Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ

Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Bitexen Antalyaspor - Pendikspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ

Rams Başakşehir - Boluspor

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ

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