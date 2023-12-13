TFF AÇIKLADI: Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? ZTK maç tarihleri değişti

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 takımın yer alacağı 5. Tur kura çekimi geride kaldı. Kuraya tur atlayan 28 takımın dışında geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Avrupa vizesi alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da yer aldı. Öte yandan maçlar TFF tarafından ileri bir tarihe alındı.



ZTK 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının 16, 17 ve 18 Ocak 2024'e alındığını açıkladı.



ZTK 5. TUR EŞLEŞMELERİ



EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor



Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor



Gaziantepspor- Bodrum FK



Beşiktaş - Eyüpspor



Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor



Fenerbahçe - Adanaspor AŞ



Trabzonspor - Manisa FK



Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor



Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ



Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor



Kayserispor - Gençlerbirliği



Bitexen Antalyaspor - Pendikspor



Galatasaray - Ümraniyespor



Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ



Rams Başakşehir - Boluspor



MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ