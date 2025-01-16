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TFF, Alman sponsorluğunu bitirdi TOGG ile anlaştı

TFF, Alman otomotiv deviyle olan 29 yıllık sponsporluğu bitirdi. Federasyon araç sponsorluğu için yerli otomobil markası TOGG ile anlaşma sağladı.

TFF, Alman sponsorluğunu bitirdi TOGG ile anlaştı

Türkiye Federasyonu, araç sponsorluğu için yerli otomobil markası TOGG’la anlaştı.

Sözcü'nün haberine göre; Ay sonundaki lansmanla açıklanacak sponsorlukla ’deki Mercedes dönemi de kapanmış olacak.

29 YILLIK DÖNEM BİTİYOR

Şuana kadar 100’ün üzerindeki elektrikli otomobil TOGG Riva'ya yollandı.

TFF,  29 yıldır Alman deviyle iş birliği içerisindeydi.

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