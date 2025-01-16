TFF, Alman sponsorluğunu bitirdi TOGG ile anlaştı
TFF, Alman otomotiv deviyle olan 29 yıllık sponsporluğu bitirdi. Federasyon araç sponsorluğu için yerli otomobil markası TOGG ile anlaşma sağladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, araç sponsorluğu için yerli otomobil markası TOGG’la anlaştı.
Sözcü'nün haberine göre; Ay sonundaki lansmanla açıklanacak sponsorlukla TFF’deki Mercedes dönemi de kapanmış olacak.
29 YILLIK DÖNEM BİTİYOR
Şuana kadar 100’ün üzerindeki elektrikli otomobil TOGG Riva'ya yollandı.
TFF, 29 yıldır Alman deviyle iş birliği içerisindeydi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Tff
- Mercedes Benz
- Futbol
- Futbolcu