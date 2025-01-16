TFF, Alman sponsorluğunu bitirdi TOGG ile anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu, araç sponsorluğu için yerli otomobil markası TOGG’la anlaştı.



Sözcü'nün haberine göre; Ay sonundaki lansmanla açıklanacak sponsorlukla TFF’deki Mercedes dönemi de kapanmış olacak.

29 YILLIK DÖNEM BİTİYOR



Şuana kadar 100’ün üzerindeki elektrikli otomobil TOGG Riva'ya yollandı.

TFF, 29 yıldır Alman deviyle iş birliği içerisindeydi.