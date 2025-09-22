TFF Başkanı "Bunun bedeli çok ağır" demişti: Arda Kardeşler için karar verildi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Bunun bedeli çok ağır, gereken yapılacak." dediği hakem Arda Kardeşler için karar çıktı.
Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da hakem Arda Kardeşler'e büyük tepki sürüyor.
Eski hakem Fırat Aydınus, Kardeşler ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Aydınus konuya ilişkin olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün itibarıyla Arda Kardeşler’in düdüğünü asması yönünde karar alınmış ve kendisine söylenmiş.
Bununla birlikte TFF Başkanı tarafından Ferhat Gündoğdu’nun istifası talep edilmiş.. Gündoğdu ise sözleşme hükümlerini dile getirmiş."
NELER YAŞANDI?
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" ifadelerini kullanmıştı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Bu akşam yaşanan hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir." diye konuşmuştu.