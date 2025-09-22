TFF Başkanı "Bunun bedeli çok ağır" demişti: Arda Kardeşler için karar verildi

Eski hakem Fırat Aydınus, Kardeşler ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Aydınus konuya ilişkin olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla Arda Kardeşler’in düdüğünü asması yönünde karar alınmış ve kendisine söylenmiş.

NELER YAŞANDI?



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" ifadelerini kullanmıştı.



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Bu akşam yaşanan hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir." diye konuşmuştu.