TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Futbolda hakem koçu dönemi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirmeleriyle ilgili, "Yeni bir şeyler yapmak istiyoruz. Tekrar aynı hocaları getirseydik nasıl bir farklılık olacaktı." dedi.



Montella'yı tercih etmelerine ilişkin konuşan Mehmet Büyükekşi, "Göreve gediğimizden beri bir duruşumuz var. Bu zamana kadar hep geçmişin devamı olmuş. Yenilikler yapılmamış ya da yenilik yapılmakta bir miktar geç kalınmış. Ya da cesaret edilmemiş. Biz şu anda farkındayız, her konuda acaba daha iyi nasıl olabilir diye çaba ve gayret içerisindeyiz. Yeni şeyler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Türk futbolunun geleceğini düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:



"Kulüplere akademi zorunluluğu getirdik, hocaları da eğitiyoruz. 3 hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir protokol yaptık. Şu anda ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni yok, sınıf öğretmeni var. Beden eğitimi derslerinde de çoğunlukla beden eğitimi olmuyor. 16 il seçtik. Bunların içinde Süper Lig takımları olanlar mecbur var bir de futbolun daha gözde olduğu Bursa gibi şehirler var. Her şehirden 20 tane olmak üzere toplamda 320-350 pilot okul seçimi yapacağız. Yaklaşık 3500 öğretmene antrenörlüğün ilk aşaması olan Grasroots'un 16 saatlik eğitimini ücretsiz olarak vereceğiz. Bu eğitimin 12 saati on-line, 4 saati yüz yüze olacak. Bu şekilde kız-erkek ayırt etmeden 100 bin çocuğa ulaşacağız. 14 bölgemiz var. Onların hepsinin yeniden yapılandırıyoruz. Bu bölgelere 40'a yakın scout ve antrenör alacağız. Eğittiğimiz öğretmenlerimizin tespit ettiği yetenekli öğrencileri bizim bölge antrenörlerimiz tekrar gözden geçirecek ve onları takımlara yönlendirecek. Orta okullarda beden eğitimi var. Aynı şekilde 3500 beden eğitimi öğretmenine C Antrenörlük lisansını vermek için eğitim vereceğiz. Onlarla da 100 bin çocuğa ulaşacağız. Böylece 6-13 yaş arası 200 bin çocuğa ulaşacağız."



"9 YIL SONRASININ TEMELLERİNİ ATIYORUZ"



Profesyonel ve amatör liglerde birçok açıdan yeniliklere imza attıklarını söyleyen Büyükekşi, şu görüşleri paylaştı:



"BAL'da 22 yaş altında 3 oyuncu oynatma mecburiyeti getirdik. İlk 11'de 45 dakika. 3. Lig'de 2 oyuncu oynatma mecburiyeti, 2. Lig'de 1 oyuncu 23 yaş altı. Burada aşağı yukarı 2 bine yakın oyuncuyu 23 yaş altı oynatma mecburiyeti getirdik takımlara. İnşallah başarılı olursa önümüzdeki yıl birer tane artıracağız. Artık 1. Lig'e ve Süper Lig'e de anlaşabilirsek getireceğiz. Ama Süper Lig istiyor ki 11 yabancı olsun. Parçaları bütünleştirirseniz 9 yıl sonrasının temellerini atıyoruz. Sürdürülebilir başarı istiyoruz."



"SUUDİ ARABİSTAN'DA MAÇ YAPMAK İMAJ OLARAK DA ÇOK DEĞERLİ"



Büyükekşi, son şampiyon Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasının Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacağını söyledi.



Bu süreci kulüplerle beraber yürüttüklerinin altını çizen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:



"Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak' diyorlar. Biz önce kulüplerimizle konuştuk, istiyoruz dediler. Biz de bunun üzerine Suudi Arabistan ile görüşmelere başladık. Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Suudi Arabistan, İtalyanlar ve İspanyollar ile 5 yıllık anlaşma yapmış. Hakemimiz Halil Umut Meler de Suudi Arabistan'da maç yönetti. Suudi Arabistan 2034 FIFA Dünya Kupası'na aday oldu. Yüzde 90 da alacaklar. Biz de desteğimizi açıkladık. Biz Süper Kupa'yı Almanya'da yapmak istedik. Almanya, güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. İngiltere'de yapalım dedik. Aynı durum... Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor. Azerbaycan, 'Gelin biz de yapın' diyor ancak orada da para yok. Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer ediyor. Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak."



Suudi Arabistan ile henüz bir anlaşma yapmadıklarını aktaran Büyükekşi, "Bizden duymadığınız başkalarının söylediği şeylere inanmayın. Kulüplerimiz tarafında bir sorun yok ancak biz kulüplerimize daha fazla nasıl bir getiri sağlarız, onun peşindeyiz. Bunun için ülkeleri yarıştırıyoruz. Belki Suudi Arabistan ile anlaşamayacağız. O zaman olmamış bitmemiş şeyin neyini anlatacağım kamuoyuna. Bazı kesimler de Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta oynanır mı diye eleştiriyor. Biz bunu da kulüplerimize sorduk ve kabul ettiler. Hatta 31 Aralık'ta bile futbolcular oynuyor. Artık bunları geçmemiz lazım dediler. Suudi Arabistan ile anlaşırsak açıklarız. Nasıl anlaştık, ne yaptık. Şu şu avantajları olacak diye. İlk kez olan bir şey de değil. Daha önce Katar'da bir Süper Kupa finali oynandı. Biz hem Türk futbolunun, hem Süper Lig'in imajı, hem de takımlarımızın ekonomik olarak daha fazla fayda görmesi için uğraşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"HAKEM KOÇU ATIYORUZ"



Hakemliğin cazip hale gelmesi için çalıştıklarını dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Avrupa yeni hakemler bulmakta büyük problem yaşıyor. Avrupa'da 50 bin hakem eksik. 270 bin hakem olması lazım, 220 bin hakem var. UEFA'dan da destek alıyoruz, Türkiye'de de başlıyoruz. Avrupa'da başlayacaklar. Hakemliğin cazip hale gelmesi için özendirici reklamlara, duyurulara, üniversitelerle iş birliği yapacağız. VAR hakemliğimiz için yabancı hocamız var. UEFA'nın en iyi VAR hakem eğitimcisi. İki haftada bir geliyor, 4-5 gün kalıyor. Maçları VAR hakemlerimizle beraber izliyorlar. Maçtan sonra hemen nerede doğru nerede yanlış yaptığını hakemimize gösteriyor. Performans ölçümü için de Hollandalı yabancı bir hoca getirdik. Ağustos ayı ile şu ay arasında hakemlerimizin kondisyon performanslarında çok büyük bir iyileşme var. Dijital saatlerle hakemlerin bütün çalışmaları antrenmanları takip ediliyor. Bir projemiz daha var. Hakem koçu atıyoruz. Bu hakem koçuna 2 veya 3 tane hakem vereceğiz. Bu hakem koçu hakemin maçını canlı ya da televizyon takip edip hakemin hatalarını analiz uzmanına çıkarttıracak. Bir veya iki gün sonra hakem akademiye gelecek. Burada hakem koçu ile hakem o maçı beraber tekrar izleyecek. Hakemin yaptığı hatalarını gösterecek. Neler yapması gerektiğini anlatacak. Bu her hafta düzenli olarak yapılacak. Bire bir eğitim olacak."

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