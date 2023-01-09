TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Süper Lig'e akademi zorunluluğu getiriliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya’da düzenlenen Winter League Convention 2023’te konuştu.



Büyükekşi, 2022-23 sezonunda Süper Lig'den sonra, 2024-25 sezonunda TFF 1. Lig'e akademi zorunluluğu getirileceğini açıkladı.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ülkemizde TÜİK; turizm verilerini spor, eğitim ve kültür başlığında açıklıyor. Her zaman söylediğimiz bir şey var: Ölçmediğin şeyi yönetemezsin. Ölçmek için elimizde resmi bir veri yok. Kamp için, eğitim için Türkiye’ye gelen takımların yaptıkları harcamaları görmek istiyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde TÜİK ile görüşerek spor ve futbol verilerinin ayrı sınıflandırılmasını talep edeceğiz.

"ALTYAPI ANTRENÖRÜ EĞİTİMİYLE BAŞLAYACAĞIZ"



TFF olarak altyapıya büyük önem veriyoruz. Futbol Akademisi Projesini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu anlamda önümüzdeki hafta Belçika ve Hollanda’ya gidiyoruz. Yurt içinde ise incelemelere Süper Lig kulüplerimizle başladık. Kulüplerimizin tesislerini geziyor, altyapı çalışmaları hakkında bilgiler alıp, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz.



Önce altyapı antrenörü eğitimiyle başlayacağımız projemizde, gelecek sezon Süper Lig’e ondan sonraki sezon ise TFF 1. Lig’e akademi zorunluluğu getireceğiz.

"FİNANSMAN KONUSUNDA KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ"



Diğer taraftan, kulüplerimizin alt yapıya ayırmaları gereken finansman konusu da masamızda. Hem Sayın Bakanımızın hem de Hazine ve Maliye Bakanımızın kıymetli destekleri ile kulüplerimize alt yapı finansmanı konusunda ciddi kolaylıklar sunmayı amaçlıyoruz.

"STATLARDA KADIN VE ÇOCUK SAYISINI ARTIRACAĞIZ"



TFF olarak göreve geldiğimizden bu yana en çok üzerine düştüğümüz konuların başında kadın ve kız çocuklarının futbola kazandırılması var.

Biraz önce açıkladığım strateji çalışmamızla birlikte hem kadınlarımız hem de kız çocuklarımız için bir hedef belirleyeceğiz. Yine aynı şekilde; maçların fair play ruhuyla oynanmasını teşvik ederek stadyumlardaki kadın ve kız çocuklarımızın da sayısını artıracağız."