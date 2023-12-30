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TFF Başkanı Büyükekşi: Gereken açıklamaları yaptık

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Büyükekşi: Gereken açıklamaları yaptık

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa, ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

"ŞİMDİ DAHA İYİYİM"

Havaalanı çıkışında direkt aracına binen Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" ifadelerini kullandı.

Yaşanan kriz sonrasında bir rahatsızlık yaşayan Büyükekşi, sağlık durumunun sorulması üzerine ise "Şimdi daha iyiyim" yanıtını verdi.

TFF Başkanı Büyükekşi için istifa ve sağlık durumu açıklaması

TFF Başkanı Büyükekşi için istifa ve sağlık durumu açıklaması

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