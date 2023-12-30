TFF Başkanı Büyükekşi için istifa ve sağlık durumu açıklaması

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad‘daki Süper Kupa maçı için sahaya çıkmayan Fenerbahçe ve Galatasaray İstanbul‘a dönmek için harekete geçerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yaşanan krizin ardından istifasını hazırladığı kulislerde yayılınca, bu konuda bir açıklama geldi.

İSTİFA VE SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI



TFF yetkilileri, Büyükekşi'nin istifa haberlerini yalanladı ve bunun asılsız olduğunu söylediler.

Daha sonra Mehmet Büyükekşi’nin odasına çekildiği ve rahatsızlandığı öğrenildi.

Otele ambulans gelip sağlık ekipleri kontrol için Büyükekşi’nin yanına giderken, TFF Başkanı Büyükekşi’nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu açıklandı.