TFF Başkanı Büyükekşi: “Stefan Kuntz ile devam ediyoruz, önemli olan istikrar

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye'nin Japonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:



"21 yıl sonra tekrar Japonya ile dostluk maçı yapacağız. Dün akşam Japonya Futbol Federasyonu ile beraberdik. Onlar bu maçta ev sahibi. 25 kişilik kadroda 13 tane oyuncuları Avrupa'da oynuyor. Japonya'da maç akşam naklen izlenecek."



"Kasım ayında Berlin'de Almanya ile bir dostluk maçı oynanacağız. İnşallah EURO 2024'e katılınca bizim için daha keyifli bir hazırlık maçı olacak."



"Taraftarların bir kısmında Fenerbahçe, Bir kısmında Galatasaray bir kısmında Trabzonspor bir kısmında ise Beşiktaş forması var. Biz bunu istemiyoruz. Taraftarlarda Milli Takım formasını görmek istiyoruz"



"Stefan Kuntz ile devam ediyoruz. Önemli olan istikrar olması. Bir beraberlik veya mağlubiyetle ani kararlar vermemek gerekiyor. Uzun vadeli düşünmek istiyoruz. Vade sonunda ne olur hep birlikte görürüz."

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