TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem atama açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu sezon öncesi yaz semineri düzenledi. Seminerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLERE GÜVENİYORUM"



Büyükekşi, yeni sezonda da hakemlerin yapay zeka ile atanacağını söyledi.



Büyükekşi, "Yeni sezonda hakem atamaları yine algoritma ile yapılacak, VAR hakemleri de artık bu sistemle atanacak. Hakemlerimize güveniyorum yeni sezonda başarılı olacaklarına inanıyorum." açıklamasında bulundu.