TFF Başkanı Büyükekşi'den "istifa" tezahüratlarına yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma konusunda iddialı olduklarını söyledi.



Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da oynanan Hırvatistan maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"



Bursa'ya ve Bursalı taraftarlara destekleri nedeniyle teşekkür eden Büyükekşi, önemli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını ifade etti.



Büyükekşi, rakibin daha şanslı olduğunu aktararak, şöyle konuştu:



"Bu güzel günde galip gelmek istiyorduk ama rakibimiz maalesef daha şanslıydı. 9 gol pozisyonuna girdik ama maalesef hiçbirini gole çeviremedik. Rakibimiz 5 gol pozisyonuna girdi, 2 bireysel hatadan gol attılar. Dünya dördüncüsü, Dünya üçüncüsü olan geçen Dünya Futbol şampiyonasında dördüncü, bu son yapılanda dünya ikincisi olan ve FİFA sıralamasında 7. olan bir takıma karşı kaybettik. 2024 Avrupa Şampiyonasına katılma konusunda son derece iddialıyız. İnşallah bundan sonraki grup maçlarımızda rakiplerimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu mübarek ramazan günde Türk milletimize özellikle bir galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı. Özür diliyoruz halkımızdan. İnşallah bundan sonraki maçlarda yolumuza devam edeceğiz."

"BAŞA BAŞ BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ SERGİLEDİK"



Oyuncuların iyi mücadele ettiklerini belirten Büyükekşi, "Önemli olan güzel futbol oynamak. Ermenistan maçında söylemiştim maalesef ilk devre iyi oynayamamıştık. Ama bugün başa baş bir mücadele örneği sergiledik. Hem teknik heyetimize hem futbolcularımıza burada teşekkür ediyorum. Son derece başarılı oldular. Önemli olan böyle oynamaları. Ben o yüzden onları takdir ediyorum." dedi.

"FEDARASYONUN KURULLARA MÜDAHALESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"



Maçın son bölümünde tribünlerden federasyonu istifaya davet eden tezahüratlarla ilgili soru üzerine Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz günlerde Amedspor'la Bursaspor talihsiz bir maç yaptı. Sahaya çok büyük bir müdahale olduğunu, gerek sahaya atılan patlayıcı torpiller, gerek su şişeleri. Profesyonel Futbolcu Disiplin Kurulu 9 maç ceza verdi. Daha sonra bu 7'ye düştü. Biliyorsunuz bunlar bağımsız kurullar. Federasyonun bu konuda herhangi bir müdahale etmesi söz konusu değil. Bütün cezalar da aynı şekilde. Onun için seyircileri biz her zaman bu konuda mazur görüyoruz. Çünkü bizim hedefimiz takımların fair play içerisinde maç yapmaları.

Biz hep şunu söylüyoruz; spor dostluk, barış ve kardeşliktir. Bütün seyircilerimizle, tüm Türkiye'deki seyircilerimizle bu kurala riayet etmesini istiyoruz. Sahaya müdahale edip, yabancı cisimler atılması son derece yanlış. Seyircilerimizin bu konudaki yaptıkları özellikle hareketleri doğru bulmuyoruz. Bursa çok önemli bir şehrimiz. İnşallah bundan sonraki maçlarda uyum sağlarlar. Bu tüm Türkiye'deki takımlar için de geçerli. Tüm kurallara uymazsa disiplin cezaları aynı şekilde devam edecek."

