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TFF Başkanı Büyükekşi'den play-off açıklaması: Sezon devam ederken kural değiştirilir mi?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig için gündeme gelen play-off konusu hakkında, "Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi?" şeklinde konuştu.

TFF Başkanı Büyükekşi'den play-off açıklaması: Sezon devam ederken kural değiştirilir mi?

Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı Mehmet Büyükeşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 

Radyospor'a konuşan TFF Başkanı Büyükeşi; Süper Lig için play-off sisteminin mümkün olmayacağını paylaştı.

Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

“Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off yok.”

"Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusuna ise TFF Başkanı, henüz netleşen bir şey olmadığını söyledi.

Konu, geçtiğimiz günlerde Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, lig sonunda ilk 4 takım için play-off fikrini sunmasıyla gündeme gelmişti.

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