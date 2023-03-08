TFF Başkanı Büyükekşi'den play-off açıklaması: Sezon devam ederken kural değiştirilir mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükeşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.



Radyospor'a konuşan TFF Başkanı Büyükeşi; Süper Lig için play-off sisteminin mümkün olmayacağını paylaştı.

Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:



“Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off yok.”



"Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusuna ise TFF Başkanı, henüz netleşen bir şey olmadığını söyledi.



Konu, geçtiğimiz günlerde Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, lig sonunda ilk 4 takım için play-off fikrini sunmasıyla gündeme gelmişti.

