TFF Başkanı Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının nerede oynanacağına ilişkin konuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN FUTBOL FEDERASYONU İLE GÖRÜŞTÜK"



Büyükekşi, "Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçını Türkiye'de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık. İngiltere olabilir, Katar olabilir. Ön görüşmeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.