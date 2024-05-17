TFF Başkanı Büyükekşi'den Tayland Büyükelçisi Serap Ersoy'a ziyaret

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 74. FIFA Kongresi için seyahat ettiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta T.C. Tayland Büyükelçisi Serap Ersoy'a ziyarette bulundu.

T.C. Tayland Büyükelçiliği'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Taner Senseven ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.



Başkan Mehmet Büyükekşi, Büyükelçi Serap Ersoy ve eşi Adnan Ersoy'a sıcak ev sahipliği için teşekkür ederek A Millî Takım forması takdim etti.