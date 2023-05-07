TFF Başkanı Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi liglerdeki yabancı kuralı hakkında konuştu.



Samsunspor’un şampiyonluk kupasını teslim etmek için Samsun’a gelen Büyükekşi burada açıklamalarda bulundu.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYACAĞIZ”



Önümüzdeki sezon yabancı kuralı ile ilgili sorulan soruya ise Büyükekşi, “Seneye Süper Lig'de yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizde de toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda karar alıp kamuoyuna açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

