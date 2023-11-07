TFF Başkanı Büyükekşi: Devrim niteliğinde bir adım atacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, iddialara ve gündeme ilişkin yönelik açıklamalarda bulundu.

İşte Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:



"Problemlerin üstesinden gelebilmek için yoğun mesai içerisindeyiz. Son dönemde eleştirilerin odağı ve uslübü değişti. Şeffaf, sorumlu ve açık iletişim anlayışımızla 15 günde bir sizlerle buluşacağız. Sizlerden soru almayacağız. Kamuoyunu meşgul eden sorularının yanıtlarını 2 gün sonra yazılı olarak paylaşacağız.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ADIM ATACAĞIZ"



Türk futbolunu aşağı çeken tartışmaların kimseye faydası yok. Hakem atamalarında devrim niteliğinde bir adım atacağız. MHK'da yeni bir yapılanma dönemini başlatıyoruz. Kulüplerin, karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Hakem performanslarıyla ilgili tartışmalar da sonlanacak.



Yarı otomatik ofsayt sistemiyle kararların daha doğru verilmesini sağlayacağız. Hakem performanslarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Her hafta 104 gözlemciden oluşan anketleri paylaşacağız. Dedikodularla değil kanıtlarla konuşmalıyız.

Milli takımımızın EURO 2024'te efsaneler yazağına inancımız tam. İnşallah yarım kalan hesabı tamamlayacaklar.

EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak büyük kazanımlar sağlayacak. 2026'ya kadar aday şehirler kesinleşecek. İki ülkeyle 5'şer şehir belirleyeceğiz.

Çözülemez denilen konuları çözmeye kararlıyız. Kararlılıkla devam edeceğiz"