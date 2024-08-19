TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor tesislerini ziyaret etti

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amedspor'un bu akşam sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçı izleyecek olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Amedspor tesislerini ziyaret etti.

Heyeti, Kulüp Başkanı Aziz Elaldı ve kulüp yöneticileri karşıladı. Elaldı, Hacıosmanoğlu'na Amedspor tesislerini gezdirdi ve sohbet etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, futbolun marka değerini yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, “Biz futbolu barışa, kardeşliğe, hizmet etsin diye çalışıyoruz. Bu vatan, bayrak bizim. Biz de onu istiyoruz. Vatanı ve bayrağıyla sorunu olmayan herkesin nereye uyum sağlamak istiyorsa biz onun görevlisi olarak çalışırız. Futbolun en büyük özelliği geniş kitlelere hitap etmesidir. Futbol, barış ve kardeşliğin sağlanması için her alanda kullanılmalıdır. Bizim de ilkelerimiz o doğrultuda. Adil ve adaletli olacağız. Herkese eşit mesafede tarafsız olacağız." dedi.

