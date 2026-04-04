TFF Başkanı Hacıosmanoğlu derbi için Trabzon'da
04.04.2026 15:50
Hacıosmanoğlu, Trabzonsporlu taraftarlarla fotoğraf çekildi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Galatasaray maçı için memleketi Trabzon'a gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbiyi takip edecek.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek asırlık Dünya Kupası hasretine son vermesinin ardından Trabzon'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.
İLK DURAK ANNE VE BABASININ KABRİ OLDU
Hacıosmanoğlu, Trabzon'a ayak basar basmaz ayağının tozuyla ilk olarak anne ve babasının mezarlığını ziyaret etti.
Hacıosmanoğlu, Trabzon sokaklarında yoğun bir ilgiyle karşılaştı.
Şehrin dört bir yanından gelen futbolseverler, TFF Başkanı ile fotoğraf çektirdi.
Her yaştan taraftarın yer aldığı kalabalıkta, Hacıosmanoğlu vatandaşların ilgisini karşılıksız bırakmadı.