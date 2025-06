TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "En ahlaklı kadro" sözü sonrası özür diledi: "Eski futbolcular rahatsız olmuş"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.



TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve İtalyan teknik direktör Montella katıldı.



Burada açıklamada bulunan Hacıosmanoğlu, Montella ile önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyledi. Montella'nın Türkiye'yi benimsediğini belirten Hacıosmanoğlu, "Hocamız bizden önce de Milli Takım'ın başındaydı. Biz geldikten sonra da aynı şekilde devam ediyoruz. Kendisi İtalyan ama bazen konuşuyoruz, bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. ABD maçında kızı arkadaşlarıyla okuduğu okulda maçı izlemiş, arkadaşlarına Türkiye forması giydirmiş. Maçtan sonraki sevinci bizim Trabzon'daki Mehmet'in kızı gibiydi. Aynı şekilde sevindiler. Bu gösteriyor ki Montella'yı yakında Türk vatandaşı yapabiliriz. Bu genç kadronun kuruluşunda önemli katkıları var. Çok güzel bir kolej havası yakalanmış çocuklarla, aile ortamı kurmuş. Onlar da çok seviyor hocayı. Sevginin olduğu yerde başarı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



"TARİHİN EN AHLAKLI KADROSU"



Montella ile çok iyi bir ilişkilerinin bulunduğunu anlatan Hacıosmanoğlu, milli takım forması giyen oyunculardan da övgüyle bahsederek şunları kaydetti:



"Her konuda anlaşabiliyoruz, bazen hocamız eleştiri alıyor kamuoyu tarafından. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Önemli olan gelişime açık olmak. Hocamız tecrübesine rağmen gelişime ve yeniliklere açık. Öğrenmenin yaşı yok tabi. Haksız eleştirilere karşı bunları söylüyorum. Bazen forvetsiz oynuyor diye eleştiriyorlar, 'benim boyum uzun oynatabilirsin' diyorum. Tarihin en yetenekli kadrosu ama daha çok önemsediğimiz konu tarihin en ahlaklı kadrosu diyebilirim. İnanıyoruz ki hocamla beraber önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provasını yaptık, o havayı teneffüs etsin çocuklar istedik. 2026 Dünya Kupası'na hocamızın, oyuncu kardeşlerimin çabası, yönetimin katkıları siz basın mensuplarının bu konuya destek olmasını özellikle rica ediyorum. Bu tek ayaklı değil tüm ayaklarla organize olup başarıya ulaşacağız. 2002'den beri dünya kupasına kavuşamıyoruz. İnşallah 2026'da ABD'de olur, olmakla da kalmayız orada Türk Milli Takımı'nı benimseyen Müslüman alemini sevindirecek sonuçları alırız. Hocamıza genç arkadaşlarımızla beraber bu serüvende üstün başarılar diliyorum."



"ESKİ FUTBOLCULARIMIZ RAHATSIZ OLMUŞ SANIRIM, ÖZÜR DİLERİM"



Hacıosmanoğlu, bu sözlerinin ardından kendisine tepki geldiğini ifade ederek duruma açıklık getirdi. Eski milli oyuncuların rahatsız olduğunu söyleyen ve özür dileyen TFF Başkanı, "Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım, 'Ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim." ifadelerini kullandı.



MONTELLA: "BÜYÜK HAYALLERİMİZ VAR"



Teknik direktör Vincenzo Montella ise, tüm konsantrasyonlarının Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirtti.



Her seferinde en iyisini yapmayı amaçladıklarını aktaran Montella, şöyle konuştu:



"2 seneden az bir süredir buradayız ve bu sürede benim bildiğim kadarıyla 689 maçı statlardan izledik. Ekibimle bu çalışmaları yürütmek bir çok ilke imza atmamızı sağladı, bu fırsatları bize sundular. 16 sene sonra Avrupa Şampiyonası'na gittik, orada gruptan lider olarak çıktık ilk defa. 72 sene sonra Almanya'ya karşı kendi topraklarında kazandık. Herkesin sarf ettiği çabayla bunları başarabildik. Kafamız tamamen Dünya Kupası Elemelerinde. En zorlu gruplardan birindeyiz. Her seferinde en iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. İspanya çok güçlü bir takım. Gürcistan, Portekiz'i yendi. Bulgaristan keza o şekilde sürekli en iyisini hedefliyor. Tüm konsantrasyonumuz elemelerde. En iyi performansı vererek istediğimiz büyük hayallere ulaşmayı amaçlıyoruz."



Anlaşmadan ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren Montella, "Çok duygulandım. Böyle bir anlaşma sağladığımız için mutlu ve gururluyum. 21 eylülde bu göreve geldiğim günden beri özel bir tarihte başladığımı düşündüm. Vefat eden babamın doğum günüydü. O yüzden her seferinde çok anlamlı bir günde göreve geldiğimi düşündüm. Teşekkürlerimi sunarak başlamak isterim başkan ve yönetim kuruluna özellikle." ifadelerini kullandı.



Başkan Hacıosmanoğlu ile karakterlerinin çok benzediğini dile getiren Montella, şöyle devam etti:



"Çok fazla göz önünde değil de perde arkasında çok çalışarak icraat konusunda benim gibi çok fazla hem fikir olduğumuzu gördüm. Bunu mutlu bir şekilde söyleyebilirim ki bir dostluğumuz var. Bir arkadaşım olarak görüyorum kendisini. Size inanan pozitif insanlar olunca, her şeyin daha kolay olduğunu gördüm. Özellikle topçulara teşekkür etmek isterim aile ortamı kurmamıza çok yardımcı oldular. Yürekleriyle sahada mücadele verdiler ve bizi ayrı ayrı gururlandırdılar. Bunu hep birlikte başardık. Geldiğimiz günden bu yana bir çok ilke imza attık. Hep beraber bu yolda giderken doğru değerlere sahip insanlarla yürüdüğümüz için hepsini başarabildik."