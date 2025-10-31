TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Hakemlerden sonra 3 bin 700 futbolcuya soruşturma başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Hacıosmanoğlu bahis skandalında hakemlerin ardından futbolcuların da soruşturulduğunu açıkladı.



Nisan ayında Ankaraspor - Nazilli maçıyla başlayan araştırmanın genişletildiğini belirten Hacıosmanoğlu, "Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor. Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten." dedi.

Hakemlerin "Bu işler açığa çıkmaz" diye bir özgüvenle harekete etmiş olabilir. Biz sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak. Çarpık ilişkiler ortaya çıktı. Ne kişi ne kulüp menfaatine bir operasyon değil. Herkes kendine bir şey devşirmeye çalışıyor. Böylesine kutsal bir mücadeleyi kendi çıkarına döndürmesine müsaade etmeyiz. Aziz milletin genç evlatlarının önüne temiz Türk futbolu bırakmalıyız. Bu, bunun operasyonu." diye konuştu.



YABANCI HAKEME RET



Yabancı hakem talebini kabul etmediklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bu milat olsun. Futbol ailesi artık buna samimi bir şekilde sarılmak zorunda. Bunu istirham ediyorum. Hiç kimsenin endişesi olmasın. O boşluklar dolar. Üst klasmandaki 7 hakemin zaten çoğunluğunu sezon sonunda göndereceğimiz insanlardı" dedi.



"HİÇ KİMSEYE İMTİYAZ TANINMAYACAK"

Zorbay Küçük ile görüştüğünü belirten Hacıosmanoğlu, "Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söyledi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var. Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum. Çoğunun da oynadığı maçlarda bir şey kazanmamış. Neden oynarsın? Hastalık mı diyelim. Çoğu da kaybetmiş" ifadelerini kullandı.

"SORUN AHLAK SORUNU"

Türk futbolunda ahlak sorunu olduğunu ve bir yapı olmadığını söyleyen Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolunun temelindeki sorun ahlak sorunu. Buradan dönüyoruz ya, biz önümüze bakalım, önümüzü temizleyelim. Geriye dönük tescillenmiş liglerle ilgili bir şey yapamazsınız. Bunun ortaya çıkması, bataklığı kurutmak demek. Biz bataklığı kurutup önümüze bakalım. Daha yeni başladık, daha devam edecek. En kısa sürede sonuçlandırıp gereğini yapmamız lazım. Bundan sonra buna cesaret edenin alnını öpmek lazım.”



"BURADAN DAHA AŞAĞIYA VURACAĞI BİR YER YOK"

UEFA ve FIFA yakın ilişkileri olduğunu belirten kaydeden Hacıosmanoğlu "Bizim burada yaptığımız her şeye onların sonsuz desteği var. Yapı varsa hep birlikte temizleyelim, hep birlikte kaldıralım yapıyı ortadan. Biz başlattık bunu. Kritik eşik değil. Bana göre Türk futbolunun devriminin başlangıcı. Zaten dibe vurmuş, buradan daha aşağıya vuracağı bir yer yok. Ama bunu layık olduğu yere taşımak için herkesin kucaklaması lazım. Futbolcuların listeleri geldi, onların çözümü yapılıyor. Bir hafta 10 güne onların sevki olur. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi var, spor alanında olanlar var, hepsini kapsıyor. Hakemlere 3 değil, 6 aydır maaş veremiyoruz. O yüzden bu işe bulaşıyorlar. Ahlak sorunu var diyorum ya! Öyle bir şey söz konusu olabilir mi ya! Bir tane hakeme sorun, eğer parasını almayan bir hakem varsa ben federasyon başkanlığını bırakıyorum! Federasyon neden ödemesin paralarını? Kaldı ki biz geçen sene iyileştirdik, bu sene iyileştirdik" dedi.