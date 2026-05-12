TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Onların talimatla 6-0 maç bitirdiğini biliyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu , gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması sürecinin devam ettiğini ve kulüp yöneticilerine ilişkin çalışmanın gelecek hafta kendilerine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:



"Bahis soruşturmasında yöneticilere sıra geldi. Önümüzdeki hafta, yöneticilerle ilgili veriler gelecek. 7 bin küsür yönetici var, 5 yıl içinde yapan ve ayrılan. Bize geldikten sonra 1 ya da 1.5 ay sürer.



HAKEM TARTIŞMASI



Hakemlik olarak Avrupa'nın 5 büyük liginden daha iyi durumdayız. Futbolun kalitesini artırmak istiyorsak, liglerimizin daha değerli hale gelmesini istiyorsak ve milli takımlarımızın hem erkekte hem kadında dünya arenasında, hem Avrupa şampiyonlarında hem dünya şampiyonlarında sürekli yer almasını istiyorsak, bu yapılanmanın içinde medya ayağı da çok önemli.

“TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK REZİLLİĞİ BU”

Türkiye'nin en büyük rezilliği bu! İngiltere'de kaç dakika maç sonu yorum yapıyorlar? O yorumları yapanların yüzde 80'i kendi hakemlikleri ve TFF 'deki yöneticilikleri dönemleri hatırlasınlar. Onların talimatla 5-0, 6-0 maç bitirdiğini biliyorum. Orada talk show gibi maç sonu programı yapamazsınız.

“YABANCI HAKEM BİR KEREYE MAHSUSTU”

O bir kereye mahsustu. Hakemlerimizi korumak için yaptığımız bir hareketti. Avrupa’nın 5 büyük liginden daha az hata yapan hakem arkadaşlarımız var. Yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun?

Varlıklarını oturdukları makamlara borçlu olanlar makamları kaybettiklerinde bir hiçler. Kendileri 100 tane hata yapıyor, hakemler 2 tane hata yapınca fatura kesiyorlar. Bununla taraftarlarını konsolide ediyorlar. Bu tarz hareketler bugünü kurtarır.

Eğer bir sonraki Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na Türkiye'den hakem gitmezse bunun faturasını bana kesebilirsiniz.

Seneye değişiklik yok. 14 yabancıda 2'ydi, 4'e çıktı. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz.

MONTELLA'YA TÜRK VATANDAŞLIĞI



İtalya elenince Montella'ya üzülme dedim. 'Başkanım ben Türk'üm' dedi. Montella'nın Türk vatandaşlığı için görüşmelere başladık.



FUTBOLCULARIN SON DURUMU

Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun Dünya Kupası'yla ilgili bir sorunları yok. Arda'nın sakatlığı iyileşiyor. Hakan'ın da geçmek üzere. Benim arzum, İspanya ile finalde karşılaşmak. Finalde karşılaşıp rövanşı alacağımıza inanıyorum."