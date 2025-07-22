Protokol tribünlerinde elektronik bilet uygulaması başlıyor

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Spor bedeni güçlendirdiği kadar ruhu da olgunlaştıran farklı kesimleri aynı tribünde buluşturan evrensel bir değerdir. Spor sadece zaferle ölçülen yarış değil önce ahlak ve saygıdır. En önemlisi oyunun ruhuna saygıdır. Biz sadece fiziki güvenliği değil ahlaki güvenliği de korumak zorundayız. Spor güvenliği sadece güvenlik başlığı değil gençlere karşı ortak sorumluluğumuzdur. Saygı ve coşku için el birliğiyle çalışmak zorundayız. Asıl şampiyonluk kupayı kaldırmakta değil rakibine saygı gösterdiğin o anda gizlidir. Kazanmak bir sonuçtur saygı daima bir seçimdir. Ülkemiz genelinde, 2024-2025 sezonu boyunca: 98 bin 118 spor müsabakası gerçekleşti. Bu müsabakalara, 19 milyon 88 bin vatandaşımız katılım sağladı. 1 milyon 88 bin 546 polisimizin görevlendirme işlemi gerçekleşti. Buna ek olarak, 325 bin 711 özel güvenlik görevlimiz de Polislerimizle birlikte omuz omuza çalıştılar. Geçen yıl 510 müsabakada işlem tesis edildi. Olaylara karışan 6 bin 818 şahıs hakkında, 6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair’’ Kanun kapsamında yasal işlem yapıldı. PROTOKOL TRİBÜNLERİNE ELEKTRONİK BİLET UYGULAMASI Bir noktanın daha altını çizmek istiyorum: Taraftarlar, maçları Taraftar Kart ve elektronik bilet uygulaması sayesinde izliyor. Bu iki sistem sayesinde maçı kim, nereden izliyor, biliyoruz. Ancak protokol girişlerinde, görevlilerin elinde isim listeleri oluyor. Bu kişiler Taraftar Kart’larını göstermeden, Elektronik bilet işletmeden de protokolde maç izleyebiliyorlar. Tüm valilerime de talimat verdim. Hepsi protokol tribününe girmeden önce, ya Taraftar Kart’larını sisteme işletmiş olacak ya da elektronik bilet uygulamasıyla maçı izleyecekler. Protokol tribünlerine de kim giriyor, kim çıkıyor bileceğiz."

Bakan Yerlikaya, stadyumlara girişlerde, protokol tribünlerine elektronik bilet uygulaması yapılacağını ifade ederek, "Protokol tribünlerine de kim giriyor, kim çıkıyor bileceğiz." dedi.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6222 nolu yasanın güncellenmesine vurgu yaptı. Bak şu ifadeleri kullandı: "Deplasmandaki seyirci kontenjanı, ayakta seyirci konusu gibi konuları İçişleri Bakanlığımız ile görüşüp değerlendirmeye alacağız." 6222 nolu yasanın güncellenmesi gereken yerler varsa meclise sunduğumuzda gerekenin yapılacağını düşünüyoruz. Bakanlık olarak 100 tane drone satın aldık. Bunlar 81 ilimizde görev yapacaklar. Kliminal suçu olan kişilerin spor alanlarına girmesi engellenecek."

Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Statların güvenliği futbolumuz için vazgeçilmez bir önceliktir. Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz. Statlarda güvenliği sağlama konusunda son derece kararlıyız. Birçok yeniliği ve teknolojiyi adapte ediyoruz. Yeni teknolojiler sayesinde şiddet oranları büyük oradan azaldı. Zaman zaman yaşanan olaylar sahada oyunu değil toplum huzurunu da gölgelemektedir. TFF olarak tribünde barış ve kardeşlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Stadyumları ailelerin buluştuğu alanlar haline getirmeyi hedefliyoruz. Futbola şiddete karşı tek yürek olduğumuzu ve kararlılığımız yüksek sesle ifade ediyorum."

KOÇ: KULÜPLERİN ÜZERİNDEKİ YÜK HAFİFLETİLMELİ



Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ise şu ifadeleri kullandı:



"Maç güvenliği hizmeti kamusal bir sorundur. Kamu kaynaklarıyla finanse edilmesi ve kısmen desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda kulüplerin üzerindeki yükün hafifletilmesi büyük fayda sağlayacaktır.

Süper Lig'de yayın gelirleri 170 milyon dolar, güvenlik giderleri ise 8 milyon dolar. Seyirci sayısı az olan maçlarda, seyirci sayısından daha fazla güvenlik görmekteyiz. Güvenlik planlamalarının esnek olmasını önemsiyoruz.

Talep eden kulüpler kale arkalarına ayakta seyirci alabilmelidir.

Avrupa'da maçlara giden Türk taraftarlara yapılan muamelelere benzer muameleler bu takımlara da yapılmaldır."