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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yarın gündeme dair açıklamalarda bulunacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yarın gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yarın gündeme dair açıklamalarda bulunacak

'den yapılan açıklamada, Başkan Hacıosmanoğlu'nun saat 13.00'te TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde gündeme dair gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunacağı belirtildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını Riva'ya davet etmişti.

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